Ardahan'ın Göle ilçesi buz kesti: Eksi 28 dereceyle Türkiye'nin en soğuk yerleşim yeri oldu

Türkiye'nin ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde en soğuk noktası, eksi 28 derece ile Ardahan'ın Göle ilçesi oldu. Ardahan şehir merkezinde ise gece en düşük hava sıcaklığı eksi 24,8 derece olarak ölçüldü. Ayaz nedeniyle sabah saatlerinde işlerine gidenler, zor durumda kaldı. Sokak hayvanları, kuşlar soğuktan etkilendi. Sabah saatlerinde etkili olan sis ve yolların buzlu olması ulaşımı da olumsuz etkiledi. Vatandaşlar, kat kat elbise giydiklerini fakat yine de üşüdüklerini söyledi. Emre Öztürk, ''Hava çok soğuk ve geceleri sıcaklıklar eksi 30 dereceye kadar düşüyor. Burada yaşamak gerçekten çok zor ve beresiz, atkısız ve kalın bir mont olmadan dışarı çıkmak mümkün değil. Her yer beyaz bir örtüyle kaplı ve her yer buz.''

Ardahan'ın ilçelerinde ise en düşük sıcaklıklar sıfırın altında olmak üzere ölçüldü:

"Göle 28, Hanak 20,2, Damal 18, Çıldır 21,8, Posof 14,3"

Olgun Yıldız

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