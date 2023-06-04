Arda'ya şok: Eyüpspor finale çıkamadı

Maçtan dakikalar
90+1. dakikada Ali Aytemur'un ortasında savunmanın uzaklaştırmaya topla buluşan Üzeyir Ergün'ün ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
90+8. dakikada sağ kanattan Kenan Özer'in kullandığı köşe atışında ön direkte Süleyman Özdamar kafayla topu filelere gönderdi. 2-0
Stat: Bodrum
Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Olguncan, Ali Saygın Öğel
Bodrumspor: Diego Sousa, Erkan Değişmez (Hakan Özmer dk. 68), Süleyman Özdamar, Samet Yalçın (Dever Orgill dk. 82 ?), Kenan Özer, Eren Albayrak (Burak Öksüz dk. 68), Üzeyir Ergün, Musah Mohammed, Ali Aytemur, Gökdeniz Bayrakdar, Celal Dumanlı (Umar Aminu dk. 60)
Yedekler: Bahri Can Tosun, Yekta Kurtuluş, Omar Imeri, Hakan Yeşil, Mert Çayir, İsmail Tarım
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Eyüpspor: Harun Tekin, Alpaslan Öztürk, Sinan Kurt (Taşkın İlter dk. 85 ?), Mehmet Murat Uçar, Ryan Babel (Yonathan del Valle dk. 72), Pa Dibba XX (Cenk Ahmet Akkılınç dk. 72), Uğur Demirok, Ömer Bayram, İbrahim Aktan (Bekir Yılmaz dk. 57), Mustafa Pektemek (Umut Bulut dk. 57), Melih Kabasakal
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Engin Can Aksoy, Recep Niyaz, Halik Akpınar, Ahmet Özkaya
Teknik Direktör: Arda Turan
Goller: Üzeyir Ergün (dk. 90+1), Süleyman Özdamar (dk. 90+8) (Bodrumspor)
Sarı kartlar: Pa Dibba, Alpaslan Öztürk, Umut Bulut, Uğur Demirok (Eyüpspor), Diego (Bodrumspor)
Eren Ayhan - Hamdi Yörür
iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.