Arefe Günü hutbesi 10 dile tercüme edilecek

Suudi Arabistan'daki Mescid-i Haram'da hac ibadeti için hazırlıklar hız kesmeden sürüyor. Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Arefe Günü hutbesinin 10 dile tercüme edileceğini ve Al-Haramain elektronik platformu, radyo ve akıllı telefonlar aracılığıyla yayınlayacağı duyuruldu.

Başkanlık, bu kararın dünya çapındaki Müslümanların bu büyük günün hutbesinden faydalanmalarına fırsat sağlayacağını belirtti.

Diller ve Çeviri Genel İdaresi Genel Müdürü Mühendis Mashari Al-Masoudi ise yaptığı açıklamada, "Hidayetin dünyaya yayılması" başlığı altında Mescid-i Haram'da mekansal, zamansal ve kültürel rehberlik için dil sayısının 25'in üzerine çıkarıldığını belirtti. Masoudi, projenin hacıların ibadetlerini kolaylıkla ve güvenle yapabilmelerini sağladığına ve Müslümanların kıblesinin yankısını çeşitli dillerde dünyanın kulaklarına ilettiğine dikkat çekti.

Hamad Alnajjar

