İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arefe günü sahibininden kaçan kurbanlık teke bulunarak sahibine teslim edildi

Arefe günü sahibininden kaçan kurbanlık teke bulunarak sahibine teslim edildi
Arefe günü sahibininden kaçan kurbanlık teke bulunarak sahibine teslim edildi

Bilecik’te, Kurban Bayramı arefe günü satın alınan ve sahibinin elinden kaçan kurbanlık teke bulunarak sahibine teslim edildi.

Arefe günü satın alınan ve sahibinin elinden kaçan kurbanlık teke Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunan sahibine teslim edildi. Veteriner İşleri Müdürü Nedret Avcı, yaptığı açıklamada, kaybolan tekeyi sahibine teslim ettiklerini belirterek, “Kurban Bayramı dolayısıyla bayram öncesinde olduğu gibi arefe ve bayram sonunda da vatandaşlarımıza hizmet etmek için sahadaydık. Arefe günü kaybolan bir tekeyi ekiplerimiz buldu ve sahibine teslim ettik” ifadelerine yer verdi.  

Cem Kaan Toka
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.