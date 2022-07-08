İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arefe gününde şehitlikte duygulandıran anlar

Arefe gününde şehitlikte duygulandıran anlar
Arefe gününde şehitlikte duygulandıran anlar

Samsun’da Kurban Bayramı arefe günü şehitliklerde duygusal anlar yaşandı.

Arefe gününde şehitlikte duygulandıran anlar - Tıkla İzle

Arefe günü dolayısıyla şehitlikler ve mezarlıklar vatandaşların akınına uğradı. Yakınlarının kabirlerini ziyaret eden vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Kıranköy Şehitliği'nde oğlu Şehit Piyade Er Umut Bulut'un kabrini ziyaret eden anne Gülbahar Çayıroğlu, “Oğlum Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 10 yıl önce yapılan hain saldırıda şehit oldu. Kızımı da kanser hastalığından kaybettim. Her yıl arefe günü oğlumun mezarına geliyorum. Geliyorum ama taşları öpüp, koklayıp geri dönüyorum. Kimse benimle konuşmuyor. Kapıyı açan yok. Oğlum sarılmıyor. Oğlum bayramlarda ablalarından, herkesten önce gelir elimi öperdi. Çok buruğum, kalbim çok kırık. Tüm şehit ailelerimizin başı sağ olsun” dedi.

Şehit mezarlıklarının yanı sıra ülke genelinde olduğu gibi Samsun'daki mezarlıklar da arefe günü ziyaretçilerle doldu taştı. Mezarlıkların bulunduğu yollarda yoğunluktan trafik kitlenirken, ziyaretçiler yakınlarının mezarı başında dua edip Kur'an-ı Kerim okudu.

Erdi Demür
 

İLGİLİ HABER
Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı Şehit Piyade Uzman Çavuş Murat Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı
İLGİLİ HABER
Orduda arefe gününde şehitlikler ziyaret edildi Ordu’da arefe gününde şehitlikler ziyaret edildi
İLGİLİ HABER
Şehitlikte hüzünlü bayram Şehitlikte hüzünlü bayram

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.