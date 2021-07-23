Arhavi'de yaşanan sel afetinin ardından temizlik çalışmaları devam ediyor

Önceki gün sağanak yağış sonucu Arhavi ilçe merkezinde 430 ev ve iş yerinin zemin ve bodrum katları balçığa gömülürken, onlarca araç hurdaya döndü. Selin ardından hasar tespit ve temizlik çalışmaları başlatılırken, temizlik çalışmalarına Erzurum, Trabzon, Giresun illerinden gelen jandarma Komando birliklerinin yanı sıra AFAD gönüllüleri destek veriyor.

Her cadde ve sokak başında temizlik çalışmalarının yanı sıra esnafa da yardımcı olan askerlerle AFAD gönüllülerine teşekkür eden vatandaşlar, “Her yerde asker var. İyi ki askerimiz var. Askerlerimizin desteği olmasaydı bu temizlik çalışmaları bu kadar kısa sürede yapılamazdı. Onlara çok şey borçluyuz. Allah askerlerimizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Öte yandan işyerleri zarar gören esnaf ise, “Devletimizin yanımızda olduğunu biliyoruz. Canımız sağ, mağduriyetimizin ise devletimiz tarafından giderileceğinden hiç şüphemiz yok o yüzden, canımızın sağ olduğuna şükrediyoruz" dediler.

Ersen Küçük - Ahmet Bilge



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