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Arhavi'nin Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor

Arhavi'nin Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor
Arhavi'nin Kapisre Deresi'nde tahkimat çalışması yapılıyor

Artvin'in Arhavi ilçesinde dün şiddetli yağışların neden olduğu sel ve heyelanlar sonrası alt yapı ve üst yapı büyük hasar görürken, ilçe merkezinin tekrar sel suları nedeniyle göle dönmemesi ve su baskınlarının yaşanmaması için DSİ ekipleri Kapisre Deresi’nde tahkimat çalışması yürütüyor.

Sel sularının çekildiği ilçe merkezinde temizlik çalışmaları sürerken, sel ve su baskınlarına neden olan Kapisre Deresi'ne yönelik de bir dizi çalışma yapılıyor.

İlçenin sanayi bölgesinde dereyi ikiye bölerek suyun şiddetini düşüren DSİ ekipleri, bir dahaki olası sel baskının önlemek için ana dereden şehre su gelişinin önlemek için taş ocağından taş getirerek geçici bir tahkimat oluşturuyor.

Debisi dün yağışlar sonrası oldukça artan derenin kenarından geçen Arhavi-Kavak grup yolu çökme nedeniyle yaklaşık 100 metrelik bölümü dere sularına kapılarak kullanılamaz hale gelirken, ulaşıma kapanan yol nedeniyle çok sayıda köye farklı yollardan ulaşım sağlanıyor.

Adem Güngör - Ahmet Bilge - Ersen Küçük

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