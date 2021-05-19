Arıcıların korkusu, katil arı Giresun'da da görüldü

Giresun Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Elevli, kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen gal arısının, zamanla ağaçları tamamen kurutmasıyla bilindiğini belirterek, “Giresun'da geçimini kestane ve bal üretimiyle sağlayanları, gal arısı korkusu sardı. Ana vatanı Çin olan, Türkiye'de ilk olarak 2014 yılında Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, Düzce ve Zonguldak'tan sonra Giresun'da görülmeye başlandı. Gal arısına karşı önlem alınmaması durumunda kestane ağaçları kuruma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Bölgede birçok kişi kestane ve bal üretimiyle geçimini sağlamaktadır. Kestane gal arısı bu yıl ilk defa Giresun'da tanık olduk. Arkadaşlarımızın duyarlılığı sayesinde fark ettik. Aslında geçen yıl kestane balı rekoltesinin düşük olması nedeniyle bir takım şüpheler vardı ama bu yıl kestanelerde bizzat bu böceğin larvalarını görerek şahit olduk. Gal arısı çiçek açacak tomurcukların içerisine larvalarını bırakıyor ve bununla besleniyor. Bu hem bal üretiminin engelliyor hem de zaman içerisinde ağaçları kurutuyor” dedi.

Biyolojik mücadele başlatılacak

Ormandaki kestane ağaçlarında tespit edilen gal arısı nedeniyle bu yıl yeterli verim alamayacaklarını belirten Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Elevli, “Diğer illerde olduğu gibi Giresun'da da biyolojik mücadele başlatılacağı bilgisini aldık. Bu gal arısı böceklerini yiyerek yok edecek bir başka böcek türünün doğaya bırakılacağı ifade edildi ancak bugün mücadele başlamış olsa dahi en az 2 ila 5 yıl arasında bir zaman gerektiği ifade ediliyor. Dolayısıyla bölgemizde en az 5 yıl kestane balı üretiminde bir rekolte düşüklüğü ciddi anlamda yaşanacaktır. Nasıl ki insanların başına korona virüs musallat olduysa kestanelerin de korona virüsü bu böcek olmuştur“ ifadelerini kullandı.

Ahmet Bilge

