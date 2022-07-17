İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arıkan ve şoförü Eker'in katil zanlısı Akçekaya tutuklandı

Arıkan ve şoförü Eker'in katil zanlısı Akçekaya tutuklandı
Arıkan ve şoförü Eker'in katil zanlısı Akçekaya tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyündeki çiftlik evinde öldürülen Fen Bilimleri Eğitim Kurumları kurucusu Nazmi Arıkan ile şoförü Şerif Eker'in cinayet zanlısı olan Tokatspor Kulübü Başkanı Ufuk Akçekaya, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Akçekaya, Çanakkale E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Utku Yaşar Cüce

İLGİLİ HABER
Arıkan ve şoförü Ekerin katil zanlısı Akçekaya tutuklandı Arıkan ve şoförü Eker'in katil zanlısı Akçekaya tutuklandı
İLGİLİ HABER
Ünlü eğitimci Arıkanın ve şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi Ünlü eğitimci Arıkan’ın ve şoförünün katil zanlısı adliyeye sevk edildi
İLGİLİ HABER
Ünlü eğitimci Arıkanın cinayetinin detayları ortaya çıktı Ünlü eğitimci Arıkan’ın cinayetinin detayları ortaya çıktı
İLGİLİ HABER
Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan çiftlik evinde öldürüldü Fen Bilimleri Dershaneleri kurucusu Arıkan çiftlik evinde öldürüldü

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.