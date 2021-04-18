Arılar çiçeklerle buluştu! Zorlu mesai başladı

Bayburt'ta çiçeklerin açmasıyla arıcıların zorlu mesaisi başladı

Son yıllarda adeta bal üretim merkezi haline gelen Bayburt'ta birçok aile arı besiciliği yaparak geçimini sağlıyor. Son baharda havaların soğumaya başlamasıyla arı kovanlarını sıcak bölgelere taşıyarak soğuktan etkilenmemesi için kovanları sararak kapaklarını kapatan besiciler, sadece 20 günde bir kapakları açıp arıların bakımını ve beslenmesini yaptıktan sonra tekrar kapatmıştı. İlkbahara girmemizle beraber havaların ısınması ve çiçeklerin açmasıyla kovanların son bakımını yapan arı besicileri, kovanların kapılarını açarak arıları doğal beslenmeye bıraktı.

Aydıntepe ilçesinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan arıcılardan Burhan Yıldız, arıların ilkbahar bakımını yaptıktan sonra doğal ortama bırakmaya başladıklarını söyledi.

Yıldız, “Havalar iyice ısındı. Kış ortamından çıkarmaya çalıştığımız arıların son bakımlarını yaptık. Onlara kek verdikten sonra kapılarını açtık. Önümüzdeki günlerde mevsimin gidişatına göre harekat ederek bakımlarını yapacağız” dedi.

Erzincan'da kıştan çıkan bal arıları açan çiçeklerle buluştu

Erzincan'da ilkbahar mevsiminde havaların ısınması ile kovan bakımları yapılan bal arıları özgürlüğüne kavuşarak, ağaç dallarında açan çiçeklerle buluştu.

Erzincan'da arıcılar havaların ısınmaya başlaması ile kovan bakımlarını yapmaya koyuldu. Kışın arıların soğuktan korunması için üzeri kapatılan kovanlar birer birer açıldı. Açılan kovanlardan dışarı çıkarak uçmaya başlayan arılar, bir dahaki kış ayına kadar özgürlüğüne kavuştu. Karlı dağların altında çiçek açan kayısı ağaçlarından bal özü toplamaya başlayan arılar doğal güzellik oluşturdu.

Çağlayan beldesi yolu üzerindeki Beybağı Mahallesi'nde 30 yıldır arıcılık yapan Mehmet Cenker, “Kıştan çıktık artık ilkbahar ayındayız. Kayısı ağaçları çiçek açarak rengarenk bir görüntü yansıtıyor. Arıların en sevdiği bal özü kayısı ağaçlarının çiçekleri. Kovanların bakımlarını yaparak, ana arıları kontrol ettik. Ve bugün itibariyle arılar bal yapmak için uçmaya başladı, özgürlüklerine kavuştu” diye konuştu.

