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Arılar yolunu şaşırdı

Arılar yolunu şaşırdı
Arılar yolunu şaşırdı

Muğla’da yeni bir oğul oluşturan bal arıları yuva için Muğla Vergi Dairesi Başkanlığı girişindeki servi çamını seçti.

Arılar yolunu şaşırdı - Tıkla İzle

Vergi Dairesi Başkanlığı girişindeki ağaca yuva yapan arıların yapılandırmada son gün olması nedeniyle vatandaşların zarar görebileceği ihtimali göz önüne alınarak taşınması için arıcı vatandaş çağrıldı.

Menteşe kırsal Denizova Mahallesi'nden gelen arıcı, ağaçtaki oğulu koruyucu maske ile aldı. Servi ağacındaki bal arıları vatandaşların da ilgisini çekerken, fotoğraf çekmeyi ihmal etmediler.

Muğla Arıcılar Birliği yetkilileri arıların yeni bir bey çıkarması ile oğul oluştuğunu söylerken, kendi oğullarını oluşturduklarını belirtti.

Bekir Tosun
 

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