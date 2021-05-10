Arılara fısıldayan adam

Denizli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Nihat Çomak'ın Bekilli ilçesindeki arı kovanlarından ikisinden kraliçe arılar kaçtı. İşçi arılarda kraliçe arının peşinden kovandan ayrılınca yakındaki bir ağaca oğul çıkardı. Kovanlarını kontrol etmek için ilçeye giden Başkan Nihat Çomak, oğul çıkaran firari arıları ağaç dalları arasında gördü. Üzerine özel kıyafet giymeden çıplak elle ağaç dalındaki arı kolonisindeki binlerce arıyı toplayan Çomak, firari arıları tekrar kovanlarına yerleştirdi. Binlerce arıdan hiç biri Başkan Nihat Çomak'ı sokmadı.

Arıların gizemli bir dünyasının olduğunu, arı varlığının insan varlığının devam için çok önemli olduğunu anlatan Başkan Çomak, “Bu koyduğumuz arılar kovandan tekrar çıkar. O yüzden mutlaka kraliçe arının ana arının kovana yerleşmesi lazım. Bunu anlamak için de on dakika bekleyeceğiz eğer arı kovana girdiyse kraliçe arı, ana arı oradadır. Biraz önce yakaladığımız oğulu kovana yerleştirmiştik. Yerleştirdiğimiz oğulun kovanda olup olmadığından emin olmak için ağaç dalında arı kalıp kalmadığına bakıyoruz. Eğer mevcut arıların tamamı kovan içine yerleşti ana arıda kovan içinde bulunuyorsa çıkan oğulun artık bir başka yere çıkma veya kovanı terk etme gibi bir özelliğinin olmadığından da eminiz artık. Birazdan arılan kovan iyice yerleştikten sonra bu kovanları asıl yerine yerleştirip oğulu katma işlemini tamamlamış olacağız” dedi.

Eren Elyesa Polat - Hasan Durna

