Arılarını ayılardan korumak için kovanları kayanın üzerine yerleştirdiler

Dünyanın en kalitelisi olarak gösterilen Anzer balı ile aynı özelliklere sahip olduğu belirtilen Şırnak Kel Mehmet Dağlarında bal üreticileri, ayılar nedeni ile tedirginlik yaşıyor. Ayı saldırılarının art arda gelmesi dolayısıyla kovanlarını korumak isteyen arıcılar, kendince yöntemlere başvuruyor. Arıcılar etraftaki kayaların üzerine betondan duvar yapıp arı kovanlarına uygun şekle getirip arıları taş üzerinde konumlandırıyor. Arıcılar yerden yüksekliği metreyi bulan taşlara merdiven yardımı ile çıkıyor.

Arıcı Adil Babat, bölgede ayı sayısının çok fazla olduğunu söyledi. Dünyanın en kaliteli olarak söz edilen Anzer balı ile aynı kalitede bal üretimi yapabilmek için Kel Mehmet Dağlarına geldiklerini aktaran Babat, “Bizler de ayıların arılarımıza zarar vermeden koruyabilmek için traktörle çimento götürüp ihtiyacımız kadar yerden yüksek taşların üzerine duvar örüp arılarımızı konumlandırıyoruz. Bu şekilde arılarımızı ayı saldırılarından koruyoruz” dedi.

Ayhan Babat