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Arıtma tankeri fabrikasındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Arıtma tankeri fabrikasındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Arıtma tankeri fabrikasındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde arıtma tankeri imalatı yapan bir fabrikanın çatısında bulunan jeneratörde çıkan yangın paniğe sebep oldu, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Arıtma tankeri fabrikasındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü - Tıkla İzle

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1172 Sokak üzerinde bulunan ve arıtma tankeri imalatı yapan Vatek Çevre Teknolojileri isimli fabrikanın çatısında bulunan jeneratörde yangın çıktı.  Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Fabrikanın kapısının kilitli olması sebebiyle itfaiye ekipleri kepenkleri keserek içeriye girdi. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın fabrikaya sirayet etmeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Uslu

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