Arıtma tankeri fabrikasındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Yangın, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Sultan Orhan Mahallesi 1172 Sokak üzerinde bulunan ve arıtma tankeri imalatı yapan Vatek Çevre Teknolojileri isimli fabrikanın çatısında bulunan jeneratörde yangın çıktı. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Fabrikanın kapısının kilitli olması sebebiyle itfaiye ekipleri kepenkleri keserek içeriye girdi. Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın fabrikaya sirayet etmeden söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Uslu

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