Arıza için çıktığı telefon direğinden düştü

Olay, 13.00 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı İzzetiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, görevli N.G. (48) arıza tamiri için Mücelli Caddesi üzerinde bulunan bir telefon direğine çıktı. Direkte çalışma yapan N.G. henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı aşağı düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı N.G. ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren N.G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasan Eryılmaz

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