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Arıza yapan araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Arıza yapan araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı
Arıza yapan araca çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde, arıza yapan araca arkadan gelen otomobilin çarptığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Seyirhan K.'nin (21) kullandığı 55 AAT 669 plakalı otomobil, Dereköy Mahallesi Fatih Bulvarı'nda arızalandı. Aracını yol kenarına park eden Seyirhan K. otomobilden indi. Bu sırada arkadan gelen Kadir B.'nin (30) kullandığı 55 TB 944 plakalı otomobil, arıza yapan araca çarptı. Kazada sürücü Kadir B., otomobilde yolcu olarak bulunan Gamze B. (26), Ercan B. (28), Fatma K. ve 6 aylık Atilla B. yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

Ahmet Şükrü Uluçay

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