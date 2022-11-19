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Arıza yapan gemi çekildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Arıza yapan gemi çekildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Arıza yapan gemi çekildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Ambarlı’dan Rusya’nın Novorossiysk’ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ait römorkörler refakatiyle Ahırkapı'ya çekildi.

Arıza yapan gemi çekildi, İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı - Tıkla İzle

Ambarlı'dan Rusya'nın Novorossiysk'ye seyir halindeyken Kandilli önlerinde makine arızası yapan 147 metre boyundaki KAPPA isimli konteyner gemisi için Kılavuz Kaptan KURTARMA-5, KURTARMA-7 Römorkörleri ve KEGM-5 botu olay yerine sevk edildi. Yaklaşık 50 dakika süren çalışmaların ardından, gemi trafiğine kapatılan İstanbul Boğazı tekrardan açıldı. Gemi römorkörler refakatinde Ahırkapı'ya demirletildi.

İbrahim Furkan Çelik

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