Arızalanan kapı 5 dakika geciken adayı önce umutlandırdı, ardından hüsrana uğrattı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca gerçekleştirilen 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik oturumu bu sabah 10.15'de başladı.

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde sınava girecek olan ve geç kalan adaylardan bazıları maratoncuları aratmadı.

Sınav giriş saatinden sonra adayların içeri alınmaması için kapatılan kapı arıza yapınca ise ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bir türlü kapanmayan kapı, sınava 5 dakika geç kalan adayı umutlandırdı.

Kapıdan ‘Yetiştim mi' diye içeri giren aday, görevlilerce içeriye alınmadı. İçeri alınmayan aday, üzgün bir şekilde fakülteden ayrıldı.

Elifnaz Altürk - Suat Metin



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