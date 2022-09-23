Arızalanan tır caddeye daldı, ortalık savaş alanına döndü

Kaza, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fikret K. idaresindeki 41 TV 027 plakalı Mercedes marka tır, Duman Bey Sokak üzerinde arıza yaptı.

Ekiplerin çalışmalarının ardından tır ve kazaya karışan diğer araçlar yoldan çekildi. Daha sonra cadde kontrollü olarak yeniden trafiğe açıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Mustafa Uslu - Mert Gürenç

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