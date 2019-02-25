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Arızayı gidermeye çalışan işçi asansör boşluğuna düştü

Arızayı gidermeye çalışan işçi asansör boşluğuna düştü
Arızayı gidermeye çalışan işçi asansör boşluğuna düştü

Gaziantep'te arızalı asansörü onarmaya çalışan işçi, asansör boşluğuna düştü. Yaralanan işçi, itfaiye ekipleri tarafından düştüğü asansör boşluğundan çıkarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Seyrantepe Mahallesi 2 Nolu caddede bulunan 12 katlı bir binanın sabah saatlerinde bozulan asansör nedeniyle teknik servis çağrıldı. Binanın birinci katında asansörün tamir etmek isteyen Halil A., boşluktan beton zemine çakıldı. Olayın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerin çalışmasıyla asansör boşluğundan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis olay yerinde inceleme başlattı.  

Mehmet Bulut - Abdülkadir Güneş

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