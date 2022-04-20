Arizona'da orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle giderek yayılıyor

ABD'nin Arizona eyaletine bağlı Coconino County'nin farklı noktalarında yangın çıktı. Dün 30 metreye kadar yükselen alevler, Flagstaff'ın eteklerindeki evlerin ve çam ağaçlarının bulunduğu bölgede hızla ilerledi. Hızı saatte 80 kilometreye varan rüzgar, alevlerin otoyola kadar yayılmasına yol açtı. Yetkililer gerçekleştirdikleri basın toplantısında yangınlar nedeniyle şu ana kadar 766 ev ve bin hayvanın tahliye edildiğini, alevlerin kontrol altına alınana kadar kimsenin yaralanıp yaralanmadığının belirlenemeyeceğini açıkladı. Dün 40 hektarlık alana yayılan yangının, 2 bin 300 hektarlık alana ulaşmasının ardından bölgede acil durum ilan edildi.

Coconino Ulusal Ormanı sözcüsü Brady Smith yangının kuzeydoğuya, Kuzey Arizona Üniversitesi'ne ev sahipliği yapan Flagstaff'ın daha yoğun nüfuslu bölgelerinden ve Sunset Crater Volcano Ulusal Anıtı'na doğru ilerlediğini söyledi. Smith, "Alevlerin yoğun nüfuslu bir bölgeye yönelmemesi iyi" ifadelerini kullandı.

