Arjantin Devlet Başkanı Fernandez'e Sputnik V aşısı yapıldı

Latin Amerika ülkesi Arjantin'de, Gıda ve Tıp Teknolojisi Ulusal İlaç Dairesi (ANMAT) tarafından dün yapılan açıklamada, 60 yaşın üzerindeki kişilere Sputnik V aşısını uygulanmasına yeşil ışık yakılmasının ardından 61 yaşındaki Devlet Başkanı Alberto Fernandez'e aşının ilk dozu yapıldı. Devlet Başkanı Fernandez'e başkent Buenos Aires'in doğu bölgesinde bulunan Posadas Hastanesi'nde hemşire Marcela Yanni tarafından Rusya tarafından Covid-19'a karşı geliştirilen Sputnik V aşısının ilk dozu vuruldu.

Fernandez, sağlık personeline Covid-19 salgınına karşı verdikleri mücadelede, aşının geliştirilmesi ve dağıtımında yer alan personele teşekkür ederek, “Aşı olmak korona virüse karşı bağışıklığa hizmet ediyor, hadi aşılanalım” dedi.

Arjantin, geçtiğimiz sene 29 Aralık'ta ülke genelinde Covid-19'a karşı aşılamalar başlamıştı. Arjantin, 26 milyon kişiyi aşılamak için 51,5 milyon doz aşı satın almayı planlarken, Rusya dışında Sputnik V aşısına onay veren 8'inci ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin'de toplam vaka sayısı 1 milyon 831 bin 681'e, toplam can kaybı ise 46 bin 216'ya ulaştı.

Serkan Bayar