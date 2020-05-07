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Arjantin ve Brezilya'dan getirilen 80 Türk Tekirdağ'da karantinaya alındı

Arjantin ve Brezilya'dan getirilen 80 Türk Tekirdağ'da karantinaya alındı
Arjantin ve Brezilya'dan getirilen 80 Türk Tekirdağ'da karantinaya alındı

Korona virüs tedbirleri kapsamında Arjantin ve Brezilya'dan İstanbul’a getirilen 80 Türk vatandaşı, gözetim altında tutulmak üzere Tekirdağ'da karantinaya alındı.

Çin'de ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan korona virüs nedeniyle yurtdışındaki vatandaşların ülkeye tahliyeleri devam ediyor. Arjantin ve Brezilya'dan alınan Türk vatandaşları dün gece uçakla İstanbul Havalimanı'na getirildi. Burada gerekli işlemleri tamamlanan 80 Türk vatandaşı otobüslerle Tekirdağ'ın şehir merkezi Süleymanpaşa ilçesine getirildi.

Süleymanpaşa Yurdu'nda tek kişilik odalara yerleştirilip ateşleri ölçülen ve gerekli sağlık taramaları yapılan vatandaşlar, 14 günlük karantina sürecinin ardından uygun görülmesi durumunda evlerine gönderilecekler.

Halil Dağ
 

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