Arjantin ve Polonya, Dünya Kupası'nda son 16'ya kaldı

2022 Dünya Kupası C Grubu'nda son maçlar oynandı. İlk maçında Suudi Arabistan'a yenilerek sürprize imza atan Arjantin ikinci maçında Meksika'yı 2-0 yenerek ilk 3 puanını almıştı. Güney Amerika temsilcisi, grubun son maçında Polonya ile 974 Stadyumu'nda karşılaşırken mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çaldı. İlk yarıda Polonya'ya karşı büyük bir baskı kuran Tangocular bir çok pozisyondan yararlanamadı. 37. dakikada kaleci Szczesny'nin Messi'ye müdahalesine VAR uyarısı sonrası penaltı çalındı.

Beyaz noktada topun başına geçen Messi'nin vuruşunda kaleci Szczesny soluna gelen topu kurtararak gole izin vermedi. Arjantin, 2. yarıya ise golle başladı. Molina'nın sağ taraftan ceza sahasına ortasına Mac Allister'ın uzak köşeye yerden vuruşunda top ağlarla buluştu. 68. dakikada Fernandez'in pasında Alvarez düzgün bir vuruşla Arjantin lehine farkı 2'ye çıkaran golü attı. Kalan dakikalarda başka gol olmazken 6 puana ulaşan Tangocular grubu lider tamamladı.

İsmail Yasin Akçın



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