Arjantin'de 2021 yılında her 29 saatte bir kadın cinayete kurban gitti

Arjantin'de kadın cinayetlerinde son yıllarda artış görülüyor. Arjantin Adaleti Ulusal Kadın Cinayetleri Kaydı (RNFJA) raporlarına göre, 2016 yılında ise 254 kadın cinayeti işlenirken 2017 yılında 273, 2018 yılında 278, 2019 yılında bu sayı 268, 2020 yılında 287 kadın cinsiyete dayalı şiddete kurban gitti.

Arjantin'deki “La Casa Del Encuentro” adlı kadın derneğinin yayınladığı rapora göre, 2021 yılı boyunca 295 kadın öldürüldü. Cinayetlerin büyük çoğunluğu kurbanların eşleri ya da eski eşleri tarafından işlendi. Raporda, ayrıca ülkede geçtiğimiz yıl boyunca işlenen kadın cinayetleri nedeniyle 336 çocuğun annesiz kaldığı bildirildi.

Arjantin'de cinsiyet nedeniyle işlenen şiddete karşı faaliyet gösteren “Ahora Que Si Nos Ven” adlı derneğin hazırladığı raporda ise 2021 yılında ülkede işlenen kadın cinayetlerinin yüzde 39,5'i kurbanın eşi ya da erkek arkadaşı, yüzde 27'si eski eşi, yüzde 11,3'ü bir aile üyesi ve yüzde 9,8'i ise bir tanıdık tarafından işlendiği belirtildi.

Cinayetlerin yüzde 32'si hayatını kaybeden kişinin evinde işlenirken, yüzde 27,7'si çiftlerin ortak evinde ve yüzde 22'si sokakta gerçekleşti. Kurbanların yüzde 33,6'sı bıçakla, yüzde 25'i ateşli silahla, yüzde 15,2'si darbeyle ve yüzde 6,3'ü de yakılarak öldürüldü.

Öldürülen kadınların şikayeti karşılıksız kaldı

Raporda ayrıca her dört kurbanın önceden şikayette bulunduğu ve önleyici tedbirler alınmasına rağmen cinayetin gerçekleştiğine dikkat çekilerek adli makamlarca daha etkili tedbirler alınması gerektiği bildirildi. Kadın dernekleri ayrıca yayınladıkları raporlarda Arjantin hükümeti yetkililerinden toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kadın cinayetleri için mevcut yasaların iyileştirilerek daha etkin kamu politikaları yürütülmesini talep ediyor.

Saim Sevinç

