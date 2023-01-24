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Arjantin'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Arjantin'de 6.4 büyüklüğünde deprem
Arjantin'de 6.4 büyüklüğünde deprem

Arjantin’de 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Arjantin'in Santiago del Estero eyaletinde yer alan Campo Gallo'da 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. USGS, depremin 601 kilometre derinlikte yaşandığını ifade etti. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) ise, depremin büyüklüğünü 6.2 olarak açıkladı.

Depremde henüz mal ve can kaybı bildirilmedi.

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