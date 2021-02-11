Arjantin'de Covid-19 vaka sayısı 2 milyonu geçti

Güney Amerika ülkelerinden Arjantin'de korona virüs salgınında vaka ve can kaybı sayıları artmaya devam ediyor. Arjantin Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 7 bin 739 yeni korona virüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısının 2 milyon bin 34'e ulaştığını bildirdi. Son 24 saatte 108 kişinin daha korona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı da 49 bin 674 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 1 milyon 798 bin 120 kişi virüsü yenerek iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 153 bin 240 olarak açıklandı.

Ülkede salgından en çok etkilenen bölge Buenos Aires

Korona virüs salgınının başlangıcından bu yana toplam 835 bin 204 vaka kaydeden Buenos Aires eyaleti, Arjantin'de salgından en çok etkilenen bölge olmaya devam ediyor.

Öte yandan, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler, 28 Şubat'a kadar uzatıldı.