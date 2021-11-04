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Arjantin'de gösteri yapan akrobasi uçağı düştü: 3 yaralı

Arjantin'de gösteri yapan akrobasi uçağı düştü: 3 yaralı
Arjantin'de gösteri yapan akrobasi uçağı düştü: 3 yaralı

Arjantin’in Cordoba eyaletinde gösteri yapan akrobasi uçağının düşmesi sonucu 1’i pilot toplam 3 kişi yaralandı.

Arjantin’de gösteri yapan akrobasi uçağı düştü: 3 yaralı - Tıkla İzle

Arjantin'in Cordoba eyaletine bağlı Villa General Belgrano kasabasında uçuş yapan 2 akrobasi uçağından 1'i düştü. Geçtiğimiz cumartesi günü meydana gelen olayda uçağın yerleşim bölgesindeki bir sokağa düşmesi sonucu 1'i pilot toplam 3 kişi yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ve itfaiye tarafından yürütülen kurtarma çalışmaları sonucu uçağın pilotu ağır yaralı olarak kurtarıldığı ifade edilirken, uçaktan fırlayan parçalar nedeniyle 2 kişinin vücutlarında kırıklar oluştuğu bildirildi.

Gösterinin yasal izinler alınarak yapıldığı belirtilirken, uçağı 35 yaşındaki uçuş öğretmeni ve akrobasi pilotu Fernando Endrigo olduğu açıklandı.

Uçağın düştüğü anlar ise çevrede gösteriyi izleyen vatandaşlar tarafından anbean kayıt altın alındı.

Saim Sevinç
 

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