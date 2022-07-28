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Arjantin'de hemzemin geçitten geçen kamyona tren çarptı

Arjantin'de hemzemin geçitten geçen kamyona tren çarptı
Arjantin'de hemzemin geçitten geçen kamyona tren çarptı

Arjantin’de uyarılara aldırmayan kamyona hemzemin geçitte tren çarptı.

Arjantin’de hemzemin geçitten geçen kamyona tren çarptı - Tıkla İzle

Arjantin'in Rio Negro eyaletinde yer alan Bariloche şehrinde dün yerel saatle 13.45 sularında hemzemin geçitten geçen kamyona tren çarptı. Trenin yaklaşmasına aldırmadan hemzemin geçitten geçmeye çalışan kamyon çarpmanın etkisi ile devrildi. Kazada hafif yaralanan kamyon şoförü, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise trenin içerisinde bulunan kişiler tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde, trenin hemzemin geçide yaklaştığı sırada araçları uyarmak amacıyla korna çaldığı ancak araçların beklemek yerine geçitten geçmeye devam ettiği görüldü. Yetkililer, kazanın trene genel performans testleri ve fren kontrolü yapıldığı sırada meydana geldiğini açıklarken, vatandaşları hemzemin geçitlerden geçerken daha dikkatli olmaları ve her zaman trafik işaretlerine uymaları konusunda uyardı.

Saim Sevinç

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