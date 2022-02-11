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Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu

Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu
Arjantin'de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu

Arjantin'in Corrientes eyaletinde devam eden orman yangını, 335 bin hektarlık alanı küle çevirdi.

Arjantin’de orman yangını: 335 bin hektarlık alan kül oldu - Tıkla İzle

Arjantin'in kuzeydoğusunda yer alan Corrientes eyaletinde haftalardır orman yangınlarıyla mücadele ediliyor. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre alevler nedeniyle şu ana kadar 335 bin hektarlık alan kül oldu. Corrientes Valisi Gustavo Valdes yaptığı açıklamada, "Bize en çok zarar veren 300 bin hektardan fazla alanın yanması oldu. Durum çok kritik" dedi. Eyalet hükümeti ve Arjantin Çevre Bakanlığına bağlı ekiplerle alevlerin kontrol altına alınması için yürütülen çalışmalar sürüyor.

Serkan Bayar

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