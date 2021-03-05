Arjantin'de Roque Perez Belediye Başkanı, elinde Putin portresiyle aşı oldu

Rusya'nın korona virüse karşı geliştirdiği Sputnik V aşısı birçok ülkede halka uygulanmaya devam ediyor. Aşıyı ilk alan Latin Amerika ülkelerinden biri olan Arjantin'de aşı uygulaması sırasında ilginç anlar yaşandı. Roque Perez kentinin Belediye Başkanı Juan Carlos Gasparini, aşı olduğu anda hem ülkesinin hem de Rusya'nın ilgisini çekmeyi başardı. Belediye başkanı olduğu kentte Sputnik V aşısı yaptıran Gasparini, kliniğe Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in portresiyle birlikte geldi. Hemşireler Belediye Başkanı Gasparini'ye aşı yaparken, Gasparini'nin elinde Putin'in portresini tuttuğu görüldü.

Putin'in portresini elinden düşürmeyen Gasparini, o anları sosyal medya platformu Instagram'dan paylaşarak, "Fotoğrafı gurur duyduğum için getirdim" notunu düştü. Gasparini, "Aşımı aldım, (Arjantin Devlet Başkanı) Alberto Fernandez'e teşekkürler. Bizi zehirleyecekleri söylenmişti, oysa hayatımızı kurtarıyorlar" ifadelerini kullandı.

Erhan Altıparmak

