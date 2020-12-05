Arka bacakları felçli tilkiye tekerlekli protez takıldı

Geçtiğimiz günlerde yol kenarında trafik kazası sonucu yaralandığı düşünülen yaralı bir tilkiye rastlayan vatandaşlar, yaralı hayvanı Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine getirdi. Burada Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan tarafından tedavisi titizlikle yapılan tilki yeniden hayata tutundu. Ancak arka bacaklarından felçli olan tilki tekrar doğaya kazandırılamadı. Bunun için geliştirilen tekerlekli protezle tilki, yeniden yürümeye başladı. Rehabilitasyon merkezinde misafir edilen ve refah seviyesi artırılan tilki, Prof. Dr. Aslan tarafından tekerlekli protez sayesinde yürüyüşe çıkarılıyor. Protezle yürüyebilen tilkinin, durumu görenleri sevindirdi.

“Doğaya dönemeyeceği kanaatine vardık”

İHA muhabirine konuşan Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslan, kendilerine yaralı olarak getirilen yaban hayvanlarını tedavi ederken ilk amaçlarının bu hayvanları tekrar doğaya kazandırmak olduğunu belirtti. Ancak doğaya dönemeyecek hayvanları ise rehabilitasyon merkezinde misafir ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Aslan, “Hayvanları misafir ederken, bu en refah seviyede olmalıdır. Son olarak Van'ın merkezindeki bir ilçede yol kenarında vatandaşlar tarafından trafik kazasına bağlı olduğunu düşündüğümüz ve bel kısmı kırık bir tilkiye rastlandı. Yaralı olarak bize getirilen bu tilkinin tedavisini yaptık. Muayene esnasında tilkinin belinde kırık tespit edildi. Bu kırığa bağlı olarak parapleji görüldü. Tedaviye olumlu yanıt verdi ama ayağının biri yok. Bu yüzden doğaya dönemeyeceği kanaatine vardık” dedi.

“Yürüteç sayesinde yürüyebiliyor”

Rehabilitasyon merkezinde misafir edilen tilkinin yürümesi için de bir çalışma yürüttüklerini dile getiren Aslan, “Bir yürüteç takıldı. Bu yürüteç kedi ve köpeklerde çok kullanılır ama yaban hayvanlarına gerek yok. Ancak tilkinin doğaya dönemeyeceği kanaatine vardığımız için bu aparatı taktık. Yürüteç sayesinde günde birkaç kez belli aralıklarla yürüyebiliyor. Misafir ettiğimiz sürece bu tilki için gerekli her türlü çalışmayı yapacağız” şeklinde konuştu.

“Dünyada örneğine rastlamadım”

Literatürlerde bu şekilde bir yaban hayvana protez takıldığına yönelik bir bilgiye rastlamadıklarını ifade eden Aslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Evcil hayvanlara protez takılırken, yaban hayvanlarına gerek yok. Ancak doğaya dönemeyecek yaban hayvanlarının refahı için bu uygula yapıldı. Çünkü yaban hayvanları protezle doğada yaşayamazlar. Asıl amacımız onların habitatını bozmamak.”

Yılmaz Sönmez