Arkadaş kavgası kanlı bitti: 1 ölü

İddialara göre, sabah okulda kavga eden iki öğrenci okuldan sonra saat 17.00 sıralarında Şafak Parkı'nda buluşmak üzere sözleşti. Aralarında çıkan tartışma sonucu 14 yaşındaki U.B evden bıçak getirerek M.E.A'yı 4 yerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Hastanesine kaldırılan yaralı çocuk tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. U.B. polis ekipleri tarafından yapılan çalışmayla yakalandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Musa Enes Aksakal



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