Arkadaşı ile tartışan 15 yaşındaki kız, balkondan atladı

Olay, geçtiğimiz gece Arnavutköy Anadolu Mahallesi Necip Fazıl Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındaki Gülcan B. akşam saatlerinde arkadaşı ile telefonda kavga etti. Arkadaşı ile kavga ettikten sonra sinir krizi geçiren genç kız, 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıktı ve aşağıya atladı. Balkondan atlayarak yaralanan Gülcan B.'nin yardımına o esnada evde bulunan ailesi koştu. Yerde baygın şekilde yatan genç kız o sırada cadde üzerinden geçen bir otomobil şoförünün yardımıyla Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastane önünde genç kızın sağlık durumu ciddiyetini korurken yakınları arasında ise ara ara gerginlik meydana geldi.

Batuhan Toprak

