Arkadaşına 'hastaneye gidelim' dedikten sonra trafik kazasında hayatını kaybetti

Kaza, Kahramanmaraş Gaziantep karayolu üzerinde meydana geldi. Gaziantep'te bir kargo şirketinde çalışan 35 APM 332 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Samet Yılmaz (24), ile başka bir aracı kullanan Ayhan Karataş, Kahramanmaraş'a kargo ürünleri bıraktıktan sonra Gaziantep'e dönüşe geçti.

Dönüş istikametinde yol kenarına durup iş arkadaşına, ‘Hastaneye gidelim' diyen Samet Yılmaz, aracın yönünü yeniden Kahramanmaraş istikametine çevirdi.

Bir müddet arkadaşından haber alamayan Ayhan Karataş, iş arkadaşı Yılmaz'ın trafik kazası geçirdiği öğrendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri hafif ticari araç sürücüsü Samet Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Samet Yılmaz idaresindeki hafif ticari aracın seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybettiği ve önce yol kenarındaki reklam panosunun direğine çarptığı daha sonra yol kenarındaki tarlaya uçtuğu tespit edildi.

Halil Ulubey

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