Arkadaşına plazma bulamadı, koronayı yenince bağışladı

Yeni tip korona virüsün artış göstermesiyle birlikte plazma tedavi bir kez daha önemini artırdı. Bu nedenle korona virüse yakalanıp iyileşen hastalar immün plazma bağışı ile diğer hastaların sağlığına kavuşmasını sağlıyor. 1 hastanın 3 ayda 8 defa yapabildiği plazma bağışları 16 korona virüs hastasına umut oluyor. Bağış yöntemiyle toplanan plazmalar virüsten ağır etkilenen yoğun bakım hastalarına uygulanıyor.

Adana'da korona virüs rahatsızlığı geçiren hastalar immün plazma bağışı farkındalığı oluşturmak için Adana'da bulunan Kızılay merkezine gelip bağışta bulundu. Bunlardan biri olan Can Bingül (51) hastalığa yakalanmadan önce koronalı arkadaşına bir türlü plazma bulamayınca bağış yapmaya karar verdi. Bingül, “Geçen günlerde bir arkadaşım rahatsızlık geçirmişti pek faydalı olamamıştık ve duygusal anlar yaşamıştık. Bundan dolayı ben ve çevrem çok üzüldü. Belki ona çare olamadık ama başka insanlara çare olabiliriz diye bu işi araştırdık. Bir doktor arkadaşımız tavsiye etti, biz de geldik plazma bağışımızı yapacağız” dedi.

Çok dikkat etmesine rağmen virüse yakalandığını anlatan Bingül, “Kendime çok dikkat ediyordum erken teşhis yaptım ve test yaptırdım. Test sonucunda kendimi korumaya aldım. Daha sonra yediğime içtiğime ve aldığım vitamine çok dikkat ettim. Çok ağır geçirmedim sadece biraz zorladı ama sağlıklı bir şekilde atlattım” diye konuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

