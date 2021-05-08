Arkadaşını tabancayla yaraladı, ‘küfür etti' dedi

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Küre Çayı Sokak'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kısıtlama saatlerinde sokakta sohbet eden 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ahmet Y. (23) yanında bulunan tabanca ile Ö.A.K.'yi (25) bacağından vurdu. Şüpheli Ahmet Y. ile kuzeni Y.Y. (17) olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ö.A.K. olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinden kaçan şüpheli Ahmet Y. ile olaya karıştığı belirlenen kuzeni Y.Y. ise polisin evlerine yaptığı baskın sonucunda tabancayla birlikte kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli Ahmet Y.'nin polisteki ilk ifadesinde Ö.A.K.'nin kendisine küfür ettiği için vurduğunu söylediği öğrenildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ramazan Çetin - Enver Furkan Çelebioğlu

