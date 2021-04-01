Arkadaşının arabasını gasp eden şahıs tutuklandı

Olay geçtiğimiz günlerde İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.A, arkadaşı T.Ç. ile birlikte bir ortamda bir araya geldi. İki arkadaş kendi arasında sohbet ettiği esnada T.Ç. arabanın anahtarını alarak araç ile birlikte olay yerinden hızla kaçtı. Arkadaşının aracını gasp ettiğini belirten S.A., polis ekiplerinden yardım istedi. Araç plakası ve şahıs üzerinde geniş kapsamlı araştırma yapan polis ekipleri, aracı şehir polis kameralarından takip ederek T.Ç.'yi daha fazla kaçamadan yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülerek ifadesi alınan T.Ç. daha sonra sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Tutuklanan şahıs Çilimli Cezaevine gönderilirken, S.A.'nın aracı polis ekiplerince teslim edildi.

Enes Bektaş

