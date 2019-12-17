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Arkadaşının boğazını kesen sanığa müebbet

Arkadaşının boğazını kesen sanığa müebbet
Arkadaşının boğazını kesen sanığa müebbet

Bursa'da birlikte alkol aldığı arkadaşının boğazını kesen sanık müebbet hapis cezasına mahkum edildi.

2018 yılı Ocak ayında Tophane yamaçlarında akşam saatlerinde birlikte alkol aldığı arkadaşı Celil Tükenmez'i (58) önce bıçaklayan Yılmaz K. (50), ardından boğazını keserek öldürdü. Şüpheli olayın ardından tutuklandı. Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'canavarca his sâikiyle adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilen sanık son kez hakim karşısına çıktı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Yılmaz K., KOAH hastası olduğunu ve uzun süredir tedavi gördüğünü söyleyerek, "O gün yolda yürürken Celil ve yanındaki arkadaşları beni yanlarına çağırdılar. Gittim, ama sonrasını hatırlamıyorum" dedi.
Son sözünde eski savunmalarını tekrar eden ve pişman olduğunu söyleyen sanığa mahkeme heyeti, indirim uygulamayarak, 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası verdi.

Ahmet Faruk Çabuk
 

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