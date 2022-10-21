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Arkadaşının kaza yaptığı yere gitti, husumetlileri tarafından kurşunlandı

Arkadaşının kaza yaptığı yere gitti, husumetlileri tarafından kurşunlandı
Arkadaşının kaza yaptığı yere gitti, husumetlileri tarafından kurşunlandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde arkadaşının trafik kazası yaptığı yerde husumetlileriyle karşılan genç, husumetlilerinin silahlı saldırısı sonrasında yaralandı.

Arkadaşının kaza yaptığı yere gitti, husumetlileri tarafından kurşunlandı - Tıkla İzle

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Piri Reis Mahallesi, Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat K. isimli şahsın bir arkadaşı 41 AHG 002 plakalı aracıyla kaza yaptı. Arkadaşının kaza yaptığını duyan Ferhat K., olay yerine gitti. Ferhat K. burada aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Aykut Y. ve Yunus K. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Aykut Y. ve Yunus K., yanlarında getirdikleri tabanca ile Ferhat K.'ye kurşun yağdırdı.

Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri Ferhat K.'yi yaralayıp kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Mustafa Uslu - Mert Gürenç
 

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