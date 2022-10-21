Arkadaşının kaza yaptığı yere gitti, husumetlileri tarafından kurşunlandı

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi, Piri Reis Mahallesi, Tuzla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ferhat K. isimli şahsın bir arkadaşı 41 AHG 002 plakalı aracıyla kaza yaptı. Arkadaşının kaza yaptığını duyan Ferhat K., olay yerine gitti. Ferhat K. burada aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Aykut Y. ve Yunus K. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın ardından Aykut Y. ve Yunus K., yanlarında getirdikleri tabanca ile Ferhat K.'ye kurşun yağdırdı.

Hastanede tedaviye alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri Ferhat K.'yi yaralayıp kaçan şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Mustafa Uslu - Mert Gürenç



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