Arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 16 yıl hapis

Hakkında "Kasten öldürme" suçundan dava açılan sanık İbrahim Öngel'in, Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, Levent Bat'ın ailesi ve sanık katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık, olayın kazara meydana geldiğini söyleyerek, "Bugüne kadar olanları dürüstçe anlattım. Anlattıklarımda şu ana kadar çelişki bulunmamaktadır. Ne şaka amaçlı ne de bilerek namluyu arkadaşıma yöneltmedim. Anlattığım gibi, bu sadece benim başıma gelen bir durum değil. Zerre kadar kasıt yok" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın "Olası kastla öldürme" suçundan 16 yıl 8 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Fehime Kartal



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