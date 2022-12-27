Arkadaşının şakası az daha hayatına mal olacaktı

Kaza; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Dağıstanlı Sokak'ta meydana geldi. Edebali Ortaokulu öğrencisi İsmail Emir A. (12) öğle yemeğinden dönüp okula gittiği esnada kaldırımda yürürken bir arkadaşın şakayla kendini ittirmesi sonucu sokak üzerinde seyir halindeki Serdar D. idaresindeki 11 AAV 929 plaka kamyonetin tekerleğine ayağını sürttürdü. Az daha aracın altına girecek olan ve kazayı hafif atlatan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanene kaldırıldı. Yaralı çocuğun sağılık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan sokak sakinleri ve esnaf, okul bulunan sokağa belediyenin bir hız kesici kasis yapmasını istediler.

Cem Kaan Toka



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