İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Arkadaşının telefonunu gasp etti, serbest kaldı

Arkadaşının telefonunu gasp etti, serbest kaldı
Arkadaşının telefonunu gasp etti, serbest kaldı

Samsun’un Bafra ilçesinde arkadaşının telefonunu zorla alan şahıs serbest kaldı.

Olay, Çilhane Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.T., arkadaşı E.K. tarafından darp edildiği ve telefonunun gasp edildiği yönünde İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine giderek şikâyetçi oldu. İhbarı değerlendiren Asayiş Büro Amirliği ekipleri Cilhane Mahallesi Yıldız Camisi civarında şüpheli E.K.'yi yakalayarak Asayiş Büro Amirliğine götürdü. Burada arkadaşından şikâyetçi olan Ö.T., E.K.'nin telefonu geri vermesi üzerine şikayetinden vazgeçti. E.K. ise ifadesinin ardından nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

Ahmet Şükrü Uluçay

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.