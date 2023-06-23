Arkadaşlar arasında çıkan kavga kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, gece 01.00 sıralarında Keçiören ilçesi Şenyuva Mahallesi 1011. Sokak'taki baraka tipi bir evde meydana geldi. İddialara göre Erdi S. (35), Ertuğrul K. (25) ve Murat G. evde alkollü içki içmeye başladı. Arkadaşlar arasında gecenin ilerleyen saatlerinde bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine Ertuğrul K., yanındaki silahla Erdi S.'yi sırtından, Murat G.'yi ise ayağından vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince hayatını kaybettiği belirlenen Erdi S.'nin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Hastaneye kaldırılan Yaralı Murat G.'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından araçla kaçan Ertuğrul K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği belirtildi.

Ali Nargüner - Berkay Hasan Karayakas

İLGİLİ HABER İnşaat işçilerinin sıra kavgası: 4 yaralı

İLGİLİ HABER İstanbul’da yumruklu trafik kavgaları kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.