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Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu! Liseli Aydoğan'dan çok acı haber

Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu! Liseli Aydoğan'dan çok acı haber
Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu! Liseli Aydoğan'dan çok acı haber

Bodrum'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden gencin ölümü Bodrum’u üzüntüye boğdu. Ölen gencin okul arkadaşları sinir krizi geçirdi, göz yaşları sel oldu. Son sınıf öğrencisi Aydoğan Varol'un sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımı ise yürekleri sızlattı.

Arkadaşları gözyaşlarına boğuldu! Liseli Aydoğan'dan çok acı haber - Tıkla İzle

Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde meydana gelen motosiklet kazasında 18 yaşındaki Onur Canlı ve 17 yaşındaki Aydoğan Varol ağır şekilde yaralandı. Gençlerin kaza haberini duyan ailesi ve yakınları Bodrum Devlet Hastanesine geldi. Varol'un ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirirken okul arkadaşları ise gözyaşlarına boğuldu. Motosikleti süren Onur Canlı ise durumu ağır olduğu için Muğla Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi. 

Mezuniyet fotoğrafları çektirmişti 

Hayatını kaybeden Aydoğan Varol'un son sınıf öğrencisi olduğu, mezuniyet için çekilen fotoğrafları sosyal medyada paylaşıp “Mezuniyetin inşallah tamamını görürüz” yazması ise yürekleri dağladı. Varol'un okulda örnek gösterilen bir öğrenci olduğu, öğrenciler ve öğretmenler tarafından da çok sevildiği ifade edildi.  

Eren Ayhan
 

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