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Arkadaşlarının bulunduğu evi yakan zanlı, böyle kaçtı

Arkadaşlarının bulunduğu evi yakan zanlı, böyle kaçtı
Arkadaşlarının bulunduğu evi yakan zanlı, böyle kaçtı

Beyoğlu’nda arkadaşlarıyla birlikte kaldığı evde yangın çıkartarak 4 gencin ölümüne neden olan zanlı, olayın hemen ardından güvenlik kameralarına yakalandı.

Arkadaşlarının bulunduğu evi yakan zanlı, böyle kaçtı - Tıkla İzle

Evde yangın çıkaran ve ardından hiçbir şey olmamış gibi yürüyerek uzaklaşan zanlının o anları saniye saniye kaydedildi. 

Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi'nde dün çıkan yangında 4 gencin hayatını kaybetmesi ile ilgili soruşturma yürüten polis, evde kalan ve aynı gün uçakla Hatay'a gittiği anlaşılan Özkan E.'yi gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan zanlı, arkadaşları ile anlaşamadığını ve gazete parçalarını tutuşturarak yangını korkutmak için çıkardığını ifade etti. Yaşananlardan dolayı pişman olduğunu söyleyen zanlının, yangının hemen ardından sokaktan uzaklaşırken güvenlik kameralarınca kaydedildiği ortaya çıktı. Görüntülerde yangını çıkardıktan sonra sokakta elleri cebinde ilerleyen zanlı, hızla olay yerinden uzaklaşıyor.  

Oğuzcan Yazar
 

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