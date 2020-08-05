Arkadaşlarının çabası genç adamın hayatta kalmasına yetmedi

Olay, sabah saat 07.30 sıralarında Konyaaltı Sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan arkadaşlarıyla birlikte tatile gelen Yahya Kargı (18), serinlemek için denize girdi. Suda boğulma tehlikesi yaşayan Kargı'yı arkadaşları yardımıyla sahile çıkartıldı. İhbarın ardından plaja gelen sağlık ekipleri, genç adamı kurtarabilmek için kalp masajı yapsa da kurtaramadı. Kargı'nın cenazesi otopsi yapılmak için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Üniversite sınavından aldığı puanla polis meslek yüksek okuluna girmeye hazırlandığı öğrenilen Kargı'nın arkadaşları, morgda büyük üzüntü yaşadı.

Suat Metin

