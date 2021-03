Arkadaşlarının haber alamadığı iki arkadaş ekipleri harekete geçirdi

Olay, Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Ertuğrul Gazi Mahallesi Barışçıl Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kartepe ilçesinde bulunan bir restoranda çalışan yabancı Uyruklu Osman C.ve İsmail A. isimli iki arkadaştan haber alamayan iş arkadaşları, yaşadıkları eve geldi. Evin zilini çalan arkadaşları kapının açılmadığını görünce durumdan şüphelenerek durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler balkondan girdikleri evin boş olduğunu gördü

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri de evin uzun süre zili çalarak evde yaşayan Osman C. ve İsmail A.'ya ulaşmaya çalıştı. Daha sonra iş arkadaşları Osman C. ve İsmail A.'nın birlikte yaşadıkları Emin Sağıroğlu isimli ev arkadaşına telefonla ulaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Sağıroğlu, evin anahtarının kendisinde olmadığını, Osman C. ve İsmail A. ile en son gece saatlerinde görüştüklerini söyledi. İtfaiye ve polis ekipleri daha sonra, balkondan eve girdi. İçeri giren ekipler evin boş olduğunu gördü. Polis ekipleri, Osman C. ve İsmail A.'nın bulunması için çalışma başlattı.

Murat Kanber - Huriye Ferah Vanlı