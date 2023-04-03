Arkadaşlarının 'Türkiye'de senden kim böcek alacak' dediği işletmeci 1 milyon çekirge üretiyor

Rehberlik mesleğini bırakıp iç piyasadaki ihtiyaç istikametinde canlı yem üretimine yönelen girişimci Selami Gökgöl, 19 yıldır Aksu'nun Kurşunlu Mahallesi'ndeki çiftliğinde çekirge üretimi yapıyor. Gökgöl, 10 dönüm üzerine 1,5 dönümü kapalı alanda 370 kafeste yılda 1 milyon çekirge üretimi yapıyor. Petshop mağazaları, tavuk çiftlikleri, akvaryumcular ve amatör balıkçılıkta canlı yem olarak kullanılan çekirgenin büyüğü 4 TL 75 kuruş, küçüğü 1 TL 95 kuruştan alıcı buluyor.

“'Türkiye'de kim senden böcek alacak' dediler”

Çekirge üretim fikrinin 24 yıl önce kendisinde oluştuğunu belirten Selami Gökgöl, “Arkadaşlarım ile önce fikir alışverişinde bulundum. Onlar bana, ‘Ne gereği var, Türkiye'de kim senden böcek alacak. Doğada her yerde böcek var, kim bunu evine alır' dedi. Yapalım mı yapmayalım mı derken, 4 arkadaş bu işe girdik. 19 yıldır bir fil bu işi yapıyorum. Bu süre içerisinde 2 ortağım hayatını kaybetti, diğer ortağım da yurt dışına gitti. Şu an eşimle beraber işleri yürütüyorum” dedi.

En pahalısı 4 TL 75 kuruş, yeni doğmuş çekirge ise 1 TL 95 kuruş

1 milyona yakın çekirge ürettiğini belirten Gökgöl, “1 tona yakın da un kurdumuz var. Fiyatı ürüne göre değişiyor, 30 kuruşa kurdun tanesini satarken, 30 TL'ye sattığımız ürün de var. Bu tamamen hayvanın doğurganlığı ile alakalıdır. Bazı hayvanların üretimi çok basittir, özel personele ihtiyaç duymazsınız. O hayvanın birim fiyatı düşük olacak. Çekirge gibi her gün özel ihtiyacınızı gidermek için çalışacak olursanız da çekirgede birim fiyatı yüksek oluyor. Çekirge için 5 dönüm tarla ekip biçiyoruz. Çekirgede en pahalısı 4 TL 75 kuruş, yeni doğmuş çekirge ise 1 TL 95 kuruş” şeklinde konuştu.

Ertuğrul Gün - Fırat Demir

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