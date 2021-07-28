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Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü

Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü
Arkadaşlarıyla alkol alırken 4 metre yükseklikten dereye düştü

Bursa'da dere kenarında arkadaşlarıyla birlikte alkol aldığı sırada dengesini kaybederek dereye düşen Faruk Turan (40) ekipler tarafından kurtarıldı.

Olay, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gökdere'de yaşandı. Faruk Turan ve 4 arkadaşı birlikte alkol almaya başladılar. İlerleyen saatlerde Faruk Turan alkolünde etkisiyle dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten dereye düştü. Arkadaşları Turan'ı düştüğü yerden çıkaramayınca durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler Turan'ı düştüğü yerden çıkardılar. Düşmenin etkisiyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Turan sağlık ekiplerinini olay yerinde ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Berke Erdal
 

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